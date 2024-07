La reggina Cinzia Panuccio scelta, tra oltre 6000 autori, per il Premio Letterario Mario Luzi

StrettoWeb

La dott.ssa reggina Cinzia Panuccio, vincitrice nel 2023 del primo premio, medaglia d’oro, della XXX edizione del concorso Angelo ed Angela Valenti Milano, è stata scelta per la pubblicazione nell’Enciclopedia di Poesia Italiana Contemporanea, di alcune poesie nell’ambito del prestigioso Premio Letterario Mario Luzi sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

La comunicazione è stata ricevuta direttamente dalla Direzione Generale della Fondazione Mario Luzi Editore, ritenuto uno dei “premi letterari più prestigiosi, sia in campo nazionale che internazionale”. Dopo un’accurata selezione tra oltre seimila autori, Cinzia Panuccio sarà presente nella prestigiosa Enciclopedia di Poesia Italiana Contemporanea, silloge delle migliori centocinquanta tra le opere concorrenti, con altri poeti emergenti italiani.

La poesia, per Cinzia Panuccio, è come un diamante che illumina con le sue varie sfaccettature le emozioni più profonde ed autentiche, una forma d’arte che mette in luce una profonda sensibilità, e riesce con semplicità e naturalezza a toccare il cuore del lettore. Il suo è uno sguardo attento alla realtà quotidiana, una capacità straordinaria di cogliere quello che spesso è invisibile agli occhi, una continua ricerca di quella bellezza che oltrepassa il tempo e lo spazio. È come addentrarsi nell’oceano durante una tempesta, riemergono come relitti i ricordi, sugli scogli si infrangono emozioni, e le onde trascinano storie.

Una notizia meravigliosa che si aggiunge ai già tanti altri prestigiosi traguardi personali raggiunti, frutto di determinazione ed impegno, e motivo di orgoglio per l’intera Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.