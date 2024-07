RDS Summer Festival a Messina, lavori in corso a Piazza Duomo

StrettoWeb

La terza edizione dell’RDS Summer Festival prosegue il suo viaggio itinerante lungo la penisola, sbarcando anche quest’anno in Sicilia per la quarta tappa del tour, nella splendida cornice di Piazza Duomo a Messina dove sono in corso i preparativi.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, che aveva registrato il tutto esaurito in poco tempo, RDS torna a Messina, il 12 e 13 luglio con un programma imperdibile, ricco di artisti di grande calibro che promette di far ballare e cantare tutti i presenti, con due serate di musica e divertimento.

