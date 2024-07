RDS Summer Festival a Messina, ATM potenzierà il servizio di trasporto pubblico

StrettoWeb

In occasione dell’RDS Summer Festival, in programma domani, venerdì 12 luglio, e sabato 13 luglio, in piazza Duomo, ATM SpA potenzierà il servizio di trasporto pubblico. In particolare, l’Azienda Trasporti di Messina rafforzerà, in entrambe le date, la Linea 1 (Shuttle) e prolungherà il servizio della suddetta linea e del tram sino a fine evento.

I cittadini potranno quindi recarsi alla kermesse di RDS e tornare a casa utilizzando bus e tram, con la possibilità anche di lasciare la propria auto nei tanti parcheggi dislocati in tutte le zone della città.

ATM SpA ricorda che i biglietti potranno essere acquistati nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, front-office di via La Farina) fino alle ore 19.30; presso le emettitrici automatiche attive h24, site a Santa Margherita, Zir, villa Dante, Cavallotti, stazione Centrale, largo Minutoli, Annunziata, via Circuito – Torre Faro (statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso tutti i rivenditori SIR (Servizi in Rete) affiliati ad ATM SpA; direttamente a bordo di bus e tram pagando con carta di credito contactless, grazie al servizio ATM Up&Go.

