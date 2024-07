Rdc: Fi, ‘iniziativa Lantieri personale, non rispecchia posizione partito’

StrettoWeb

Roma, 17 luh. (Adnkronos) – “L’iniziativa legislativa dell’onorevole Lantieri è, come lei stessa ha sottolineato, frutto di una posizione personale, che per non rispecchia le posizioni di Forza Italia a livello regionale e nazionale, né del suo gruppo parlamentare. Il nostro partito ha votato in modo convinto per l’abolizione di questa misura, che non riteniamo utile ad affrontare né il tema della povertà né le emergenze sociali”. Lo dichiara il capogruppo all’Ars di Forza Italia Stefano Pellegrino, dopo che la collega azzurra ha depositato un disegno di legge che punta a creare l?Rrdc, il reddito regionale di cittadinanza, come rimarcato sui social dal leader M5S Giuseppe Conte.

“Certamente Forza Italia è impegnata a tutti i livelli istituzionali per dare risposte alle emergenze, per creare nuova economia e nuovo sviluppo, nuova impresa – prosegue dunque Pellegrino -. Ma come più volte ribadito a livello nazionale dal segretario Tajani e a livello regionale dal presidente Schifani, non sono le elargizioni indiscriminate e a pioggia a cambiare il quadro sociale, che ha invece bisogno di investimenti produttivi, sostegno alle imprese, sburocratizzazione, interventi di assistenza sociale lì dove effettivamente utili e necessari”.

