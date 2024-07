Rai: Schlein, ‘non abbiamo chiesto a nessuno di candidarsi al Cda’

StrettoWeb

Roma, 10 lug (Adnkronos) – Veramente non esprimerete un vostro membro del Cda Rai? “Vedremo. Intanto non abbiamo chiesto a nessuno di candidarsi”. Lo dice Elly Schlein al ‘Corriere della sera’.

“Io quando dico che serve una riforma che renda la Rai indipendente dai partiti lo dico sul serio. La Rai non è più uno strumento di servizio pubblico, è uno strumento di propaganda del governo. Hanno occupato la Rai con una furia ideologica e senza nessun criterio aziendale”, spiega la segretaria del Pd.

