Rai: Pd, ‘che pensano vertici di parole Sylos Labini?’

StrettoWeb

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – ?In Rai le regole sono uguali per tutti o c?è qualcuno più uguale degli altri? Cosa ne pensano Sergio e Rossi dei contenuti pubblicati questa mattina sui social da Edoardo Sylos Labini che invitano a urinare su tutti quelli che hanno contestato la programmazione della kermesse da lui organizzata su Rainews nel giorno delle elezioni Francesi? Sylos Labini è l?organizzatore di ?città identitarie? ma è anche un autore e conduttore di un programma di Rai. La Rai sottoscrive l?invito di Sylos Labini? Porteremo anche questo caso in vigilanza?. Così i componenti democratici della commissione bicamerale di vigilanza Rai che ricordano che, anche recentemente, per la pubblicazione di post sui social sono stati prese severe sanzioni disciplinari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.