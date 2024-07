StrettoWeb

Roma, 23 lug., (Adnkronos) – La segreteria del Pd Elly Schlein ha chiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fargli i suoi migliori auguri in occasione del suo compleanno. Si legge in una nota del Pd.

