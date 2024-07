La Pro Pellaro vuole vincere: “faremo campionato di vertice”. Novità, stadio, organigramma e mercato

StrettoWeb

Mercoledì 10 luglio, nella nuova sede sociale, si sono riuniti i soci della Pro Pellaro. Si è valutata l’annata passata ben gestita dall’Avv. Ravenda, è stato poi formato il nuovo organigramma che prevede Presidente il Dr. d’Aleo, vice l’Ing. Suraci, tesoriere l’Ing. Lagana Ottorino, Segretario il rag. Dascola, team manager il Dr. Nunzio Pratico, direttore tecnico il sig. Casciano, addetto arbitri e rapporti con la Lega il Dr. Antonio Cogliandro, Presidente del settore giovanile il sig. Andrea Laganà ,addetti settore giovanile i signori Latella Giuseppe e Leandro Latella, allenatore confermato il sig.Verbaro.

“La Pro Pellaro si attrezzerà, grazie ai suoi numerosi soci ed a molti nuovi sponsor che quest’anno entreranno nel club bianconero, per un campionato di vertice in attesa del nuovo stadio, che il delegato allo Sport Latella ha garantito verrà completato al più presto. Contattati già 4-5 elementi di categoria superiore che consolideranno l’attuale ossatura della squadra. Grande attenzione sarà poi posta al settore giovanile. La Pro Pellaro il 27 luglio festeggerà in compartecipazione i suoi 105 anni di attività .Nell occasione saranno ringraziati i vecchi sponsor e presentati i nuovi assieme al direttivo”, si legge in una nota del Presidente, il Dr. D’Aleo.

