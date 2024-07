Premio Simpatia della Calabria a Reggio, prime info: tra gli insigniti le sorelle Garzo

StrettoWeb

Sabato 7 settembre, alle ore 19.30, l’Agorà del Circolo Rocco Polimeni a Pentimele di Reggio Calabria sarà il teatro della 17ª edizione del Premio Simpatia della Calabria. Oggi l’annuncio dei primi insigniti, tra qualche settimana verranno resi noti tutti i nomi.

Le sorelle Garzo

Molto significativo ed importante, per la nostra Calabria, è parlare di donne, donne imprenditrici come le Sorelle Garzo, definite le signore dell’olio extravergine della Piana di Gioia Tauro: la rivoluzione dell’ovicultura è donna. Le sorelle Garzo di Seminara, dai terreni della loro azienda agricola, da tantissimi anni, hanno deciso di puntare tutto sulla qualità di grandi Extravergini. Tantissimi i riconoscimenti, i premi , le grandi attestazioni nelle riviste specializzate, nei concorsi dedicati a livello nazionale ed Internazionale delle sorelle Garzo: Consuelo, Alessia e Maria Rosaria, che gestiscono questa bella realtà aziendale familiare, fondata dai genitori nel 1965.

Tra qualche settimana verranno resi noti gli insigniti, che anno dopo anno crescono di livello, così come la qualità nell’offerta culturale e sociale di Incontriamoci Sempre ODV, nota veramente positiva della città di Reggio Calabria e della Calabria tutta. Il premio rappresenta la storia e l’essenza di Incontriamoci Sempre, le mitiche FS, che negli anni importanti della storia hanno unito il paese, sono state una valvola di sviluppo sociale come unità lavorative in FS. Negli anni ’80 a Reggio Calabria oltre 15.000 persone lavoravano in FS tra l’ex compartimento di Reggio Calabria ed il resto del paese. Proprio in virtù della nostra storia, il premio sarà il mitico orologio da tasca Perseo FS dei primi del ‘900, il tutto impreziosito dalle creazioni del Maestro Orafo Michele Affidato, che è anche il Testimonial del Premio. Come da tradizione, la regia e la conduzione sono gestite dal bravissimo Marco Mauro.

