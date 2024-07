Poste Italiane, contratto collettivo. Rovere: “un’intesa che ci consente di guardare con ottimismo al futuro”

StrettoWeb

“Voglio esprimere il mio apprezzamento per i rappresentanti dei lavoratori che hanno affrontato questo negoziato con grande senso di responsabilità”. Lo ha dichiarato Silvia Rovere, Presidente di Poste Italiane, a margine dell’incontro che ha portato alla stipula del nuovo Contratto collettivo Nazionale di Lavoro 2024/27 per il personale non dirigente dell’azienda. Il contratto è esteso anche ad altre società del Gruppo, tra le quali SDA Express Courier e Poste Logistics, che in precedenza applicavano discipline contrattuali diverse.

“L’intesa raggiunta – ha inoltre sottolineato la Rovere – ci permette di guardare con grande ottimismo all’ulteriore crescita dell’azienda e al futuro dei dipendenti di Poste Italiane che grazie alle novità del contrato ottengono garanzie economiche e di welfare, nel solco della grande attenzione che l’azienda riserva al benessere dei dipendenti”.

In provincia di Reggio Calabria le nuove norme che disciplineranno il rapporto di lavoro con Poste Italiane interesseranno circa 1200 lavoratori, impiegati nelle varie strutture territoriali dell’Azienda guidata da Matteo Del Fante (uffici postali, centri di distribuzioni, ecc.).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.