StrettoWeb

Polistena non ci sta e, con il suo Comitato spontaneo a tutela della salute, è pronto a protestare. Venerdì 26 luglio si terrà un sit-in di protesta davanti all’Ospedale Spoke, con lo slogan “Sanità negata! Siamo ancora qui! Uniti per una sanità a misura di persona. Uniti per dire NO agli scippi, ai tradimenti e al diritto di cura negato nella Piana”.

Il raduno è previsto per le ore 18.30 davanti ai cancelli del “Santa Maria degli Ungheresi”. Di seguito la locandina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.