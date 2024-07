Polistena, programma super per la Festa Patronale: Gaia e I Collage in concerto

StrettoWeb

Dal 13 al 18 luglio 2024 si terranno le Feste Patronali di Polistena in onore di Maria SS. dell’Itria e di Santa Marina Vergine, Patrona della Città; un evento unico che ha il fulcro nella straordinaria processione della “Teoria dei Santi” del 17 luglio, dove l’effige della Santa Patrona è preceduta da 24 statue dei Santi venerati in città e il reliquiario.

La storia della processione

Le origini, le motivazioni e il significato di questa imponente processione con la “Teoria dei Santi”, unica in Calabria, e tra le pochissime in Italia e nel mondo, sono da ricercare nel 1783 quando, il 5 febbraio, vi fu un terremoto che rase al suolo la Città di Polistena e il popolo, per scongiurare simili calamità, si affidò a Santa Marina Vergine con l’intercessione di tutti i propri Santi. La processione con la “Teoria dei Santi” fu praticata sino agli anni ’60. Fu ripresa solo quarant’anni dopo, era il 1998, grazie alla volontà di Don Giuseppe Demasi, parroco del Duomo, e dall’allora Comitato Feste Patronali composto da oltre 50 cittadini, che ancor oggi come Associazione “Santa Marina Polistena” continua a sostenere questa importante tradizione.

Tanti artisti per l’edizione 2024

Le Feste Patronali di Polistena rappresentano un forte richiamo per la Città e per tutto il territorio; rappresentano la gioia dello stare insieme, del ritrovarsi e del collaborare per il bene comune. Questi sono stati i punti cardini del nuovo consiglio direttivo dell’Associazione eletto ad aprile 2024 con Presidente il Dott. Vincenzo Nasso, che hanno portato ad un cambio di passo importante programmando ben 6 giorni di festeggiamenti e un nutrito programma di eventi: concerti con artisti di rilievo nazionale tra cui Gaia e I Collage, la 16ª edizione de “La Notte dei Giganti”, il “Villaggio del Gusto”, musica classica con Caterina Francese & The Lyrical Women e popolare con I Gioia Popolare, spettacoli pirotecnici di alto livello, grandiose luminarie nel centro storico e una promozione importante delle Feste Patronali e del territorio in sinergia con i nostri partner.

Le Feste Patronali di Polistena sono organizzate dall’Associazione “Santa Marina Polistena” con il prezioso contributo economico e logistico dell’Amministrazione Comunale di Polistena, l’importante sostegno delle aziende del territorio e il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Programma civile

SABATO 13 LUGLIO

Ore 19:45: Ritrovo dei bambini nell’area del Villaggio del Gusto

Ore 20:15: Inizio della sfilata con una coppia di giganti fino a raggiungere Piazza della Repubblica. Ore 20:30: ACCENSIONE DELLE LUMINARIE in Piazza della Repubblica.

Ore 22.30 spettacolo pirotecnico light su piazzale Trinità a cura della Pirotecnica Sorbara di Maropati ore 22.45 Concerto del soprano CATERINA FRANCESE & THE LYRICAL WOMEN

DOMENICA 14 LUGLIO

Ore 19 raduno dei giganti su Viale Italia

Ore 19.30 sfilata sino a piazza della repubblica

Dalle 19.30 alle 21.30 giganti in mostra in piazza della Repubblica

Dalle ore 21.30 LA NOTTE DEI GIGANTI – 16ª EDIZIONE a Cura dell’associazione Culturale “Arlecchino e Pulcinella”

Ore 24.00 gran finale su Piazzale Trinità. LUNEDÌ 15 LUGLIO

Ore 22.00 I COLLAGE in concerto

MARTEDÌ 16 LUGLIO

Ore 22.00 GIOIA POPOLARE in concerto

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

Ore 23.00 spettacolo pirotecnico light nei pressi del Duomo a cura della Pirotecnica Sorbara di Maropati

Ore 23.30 ITALO DISCO in concerto

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Ore 22.00 GAIA in concerto

Altre info

Al termine ARTISTICO SPETTACOLO PIROTECNICO presso Parco Juvenilia a cura della Pirotecnica Sorbara di Maropati (RC). Dal 13 al 18 luglio VILLAGGIO DEL GUSTO – 3ª EDIZIONE in largo suor Maria Teresa Fioretti. Nei giorni della festa le vie cittadine saranno artisticamente illuminate dalla FP SERVICE da Riace Marina (RC). Nei giorni 13 e 17 sfilerà per le vie della Città lo Storico Complesso Bandistico “Città di Polistena”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.