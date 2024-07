Poesia, parte il Festival Internazionale “Pollino in versi” 2024

StrettoWeb

Martedì 23 luglio, da Taranto partirà, alle ore 21, presso la corte interna del Collettivo Le Onde (via Acclavio 88), l’anteprima del Festival internazionale di poesia “Pollino in versi” 2024, manifestazione che, già in questa sua seconda edizione, sta assumendo una dimensione di maggior rilievo, che valica i confini del Parco del Pollino, in cui è nata, ricevendo consensi e nuovo slancio.

Per questa sua seconda edizione, quindi, il festival avrà un’anteprima a Taranto, per poi snodarsi, dal 23 luglio al 31 agosto, per le affascinanti cittadine di Frascineto, San Lorenzo Bellizzi, Canna, Civita, Francavilla Marittima, e concludersi poi nel Trentino, a Lavis. Vedrà come protagonisti tantissimi poeti come Giovanni Ibello, Margherita Celestino, Bartolomeo Bellanova, Griselda Doka, Antonio Vanni, Giusi Busceti, Vanni Schiavoni, Paola Bonadies, Mariapia L. Crisafulli, Marta Celio e tanti altri.

La serata di Taranto, che si svolgerà in una location singolare, non nuova all’incontro con la cultura, il teatro e la poesia, come la corte del Collettivo Le Onde, propone l’incontro con i poeti: Silvano Trevisani, Mara Venuto e Bonifacio Vincenzi. Introduce l’incontro e dialoga con gli autori la poetessa e operatrice culturale Barbara Gortan. Daranno l’avvio all’incontro le letture di: Titti Voccoli, Ada Cassiano e Teresa Gallotta. Seguirà un momento conviviale.

La manifestazione, il cui direttore artistico è Bonifacio Vincenzi, è organizzata Macabor Editore e della rivista di poesia “Il sarto di Ulm”, da lui diretti. Si tratta di un festival itinerante che propone incontri ravvicinati tra alcune comunità del Pollino, della provincia di Cosenza, e poeti da tempo operanti in tutt’Italia. Ma che quest’anno, come è evidente, ha due appendici in altre regioni. Se l’anteprima si svolgerà, infatti, a Taranto, la chiusura avverrà a Lavis, in provincia di Trento, il 31 agosto, per la consegna del Premio nazionale di poesia e narrativa Vincenzo Pistocchi, giunto alla sua seconda edizione.

Ma il Festival dedicherà anche una serata, quella del 21 agosto, al noto poeta Alessandro Fo, vincitore del Premio Pollino – Ponte d’Argento 2024. Nel bellissimo scenario del Comune di Civita, molto noto per il suggestivo torrente del Raganello, mercoledì 21 agosto, alle 18,30 nella sala consiliare del Municipio, avrà luogo la consegna del Premio con l’incontro con il vincitore: Alessandro Fo. Interverranno Caterina Lazzarini e Maria Rosa Tabellini, assieme ai poeti: Pino Corbo, Griselda Doka, Angela Greco AnGre, Rita Greco, Rocco Taliano Grasso, Antonio Vanni. Coordinerà la manifestazione Silvano Trevisani.

Per quanto riguarda il Premio nazionale “Vincenzo Pistocchi” 2024, che verrà consegnato il 31 agosto, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, a Lavis, a Palazzo Maffei, la giuria della seconda edizione, composta da: Silvano Trevisani (presidente), Alessia Lombardi, Claudia Paternoster, Franca Rossi, Irene Sabetta, Bonifacio Vincenzi, Eleonora Zen, dopo un’attenta valutazione, hanno assegnato i seguenti premi, tra le numerose opere pervenute: Sezione A – Raccolta inedita di poesia (che sono da considerarsi vincitrici ex-aequo) dei seguenti autori: Giovanni Luca Asmundo, La città impupata, Anna Maria Curci, Assolo dell’ortensia, Margherita Parrelli, A mani vuote, Giancarlo Stoccoro, Partiture incomplete per gli occhi. Tutte le opere vincitrici sono state pubblicate da Macabor.

Sezione B – Racconto inedito. La vincitrice per un racconto inedito liberamente ispirato alla storia del Caporale Vincenzo Pistocchi e alla gavetta dimenticata è Angela Greco AnGre con il racconto Tornando a casa. Inoltre, in questa particolare occasione, su segnalazione dell’Amministrazione comunale di Lavis, sarà assegnato il Premio speciale alla cultura per la “Storia locale” a Giovanni Rossi, con la seguente motivazione: “… per la sua costante attenzione alla narrazione delle storie locali e per essersi preso cura di una cultura fatta di tradizioni e ricordi legati al paese di Lavis, preziosi per la comunità e il suo futuro.”

La cerimonia di premiazione, come detto, si svolgerà a Lavis (Trento), Comune che ha un legame profondo con la cittadina calabrese di Francavilla Marittima, proprio per la vicenda singolare del caporale Pistocchi e della gavetta ritrovata. Solo moltissimi anni dopo, una famiglia di Lavis riconsegnò ai suoi parenti la gavetta istoriata di Pistocchi, dimenticata da uno dei tre soldati ospitati in una notte tra il 1944 e il 1945. Presenzieranno i giurati del Premio: Silvano Trevisani, Alessia Lombardi, Claudia Paternoster, Franca Rossi, Irene Sabetta, Bonifacio Vincenzi, Eleonora Zen. Dialogherà con i premiati Silvano Trevisani. Presenterà la manifestazione Franca Rossi.

