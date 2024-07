Pentedattilo, mostra di pittura e installazioni a cura di “Sotir” | INFO

StrettoWeb

“Sulla soglia dell’inferno”. Questo il nuovo titolo della mostra di dipinti e installazioni di “Sotir” Salvatore Gumina. L’esposizione si terrà a Pentedattilo, Comune di Melito Porto Salvo in Provincia di Reggio Calabria, in Via Lanzaro, dal 13 al 28 Luglio 2024. La mostra realizzata in collaborazione con l’associazione “L’Antico Borgo di Pentedattilo APS” , “il Comune di Melito Porto Salvo (RC)” e patrocinata “dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria”, sarà presentata giorno 13 Luglio 2024 alle ore 18:00.

Gli ospiti

All’evento interverranno l’Architetto Salvatore Orlando (Sindaco del comune di Melito Porto Salvo), l’Architetto Ilario Tassone (presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria), l’Architetto Piero Campa (presidente dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta).

Il significato

Nella prestigiosa cornice dell’antico Borgo di Pentedattilo, Sotir continua la sua ricerca filosofica dell’attuale società, proponendo opere che mettono a risalto la nevrosi pura di questi tempi, il fallimento dell’attuale collettività.

L’estenuante ricerca condotta dall’artista si incentra sui temi dell’uomo-macchina, dell’informatizzazione aberrata, delle modificazioni genetiche, del degrado morale dell’attuale umanità, fino a culminare nel trans umanesimo con l’inesorabile mutazione dalla società liquida a quella neuro-meccanica, generando un nuovo essere umano trasformato, sotto il piano genetico e neurologico, che mortificato pone fine all’essenza stessa del genere umano.

Lo stesso Sotir si sente immerso in un vissuto contemporaneo molto similare a quello rappresentato da Bruegel nel dipinto del 1563 dal titolo “grande torre di Babele” i quali uomini nella sua infinita piccolezza brulicando come formiche operaie, tentando di portare a compimento un opera maestosa che Dio non farà completare. Questo è l’essere umano di oggi per Sotir un limitato essere che tenta di sostituirsi a Dio.

La mostra sarà visibile dal 13 al 28 Luglio 2024 – Dalle ore 10:00 alle ore 21:30 – Via Lanzaro – Pentedattilo “Comune di Melito Porto Salvo (RC)”.

