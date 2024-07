Pellaro, inaugurata la mostra sulla storia della Parrocchia: foto, ricordi e documenti, ripercorsi quasi 300 anni

StrettoWeb

Immagini, intrecci, ricordi, per una storia lunga quasi 300 anni. Questo è “La Storia siamo noi”, la mostra per immagini organizzata dalla Parrocchia Santa Maria del Lume in Pellaro. Inaugurata ieri, 18 luglio 2024, presso la Chiesa di Nocille, terrà compagnia a curiosi e visitatori in vista della Festa presso la stessa Parrocchia che si sta tenendo in questa settimana. La mostra ripercorre la storia della Parrocchia dal 1736 ad oggi, tra rovinose cadute e immani tragedie – come quella del terremoto del 1908 – ma anche attraverso grandi conquiste, come la realizzazione della Chiesa a Pellaro inaugurata nel 2015. Un percorso lunghissimo che ha accomunato storie, generazioni e fede all’interno della comunità pellarese.

I pannelli nella gallery a corredo dell’articolo ripercorrono la storia divisa in tappe. Quindi la costituzione della Parrocchia nel 1736, la realizzazione delle prime Chiese, tutto l’800, il grande terremoto del 1908 e la rinascita, fino ai giorni nostri. All’interno, le feste patronali che hanno segnato la storia nel tempo, ma anche i momenti in cui le famiglie hanno incontrato la parrocchia nella gioia dei sacramenti. A corredo dell’articolo i pannelli della mostra, qui in basso il programma della festa di quest’anno che terminerà domenica 21 luglio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.