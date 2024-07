Pazzano celebra la Festa del Grano il 1 e 2 agosto 2024

StrettoWeb

Pazzano si prepara a ospitare la tanto attesa “Festa del Grano” nei giorni 1 e 2 agosto 2024, un evento che promette di unire tradizione, spiritualità e comunità in una celebrazione unica. La manifestazione, intitolata “dal grano al pane“, mette in risalto l’importanza della coltivazione del grano nella storia locale e il suo ruolo nella cultura e nella spiritualità del territorio.

La festa inizierà giovedì 1 agosto alle ore 21:30 con un convegno e la proiezione di un cortometraggio su San Giovanni Therestis, il santo della Vallata dello Stilaro, figura centrale nella devozione locale. Tra i relatori della serata ci saranno la Prof.ssa Stefania Mancuso, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, il Prof. Elia Fiorenza dell’Università della Calabria e il Prof. Francesco Olivadese, etnomusicologo di grande fama.

Saranno presenti anche rappresentanti del clero, tra cui Padre Nilo Neotherestino del Monastero Ortodosso di San Giovanni il Nuovo di Stilo, Padre Protosincello Iustin, abate del Monastero San Giovanni il Mietitore di Bivongi, Don Giovanni Coniglio, arciprete di Stilo, e Don Enzo Chiodo, parroco di Pazzano e Bivongi. A moderare l’incontro sarà il giornalista Francesco Sorgiovanni, che guiderà i partecipanti attraverso una serata di riflessione e approfondimento storico e religioso.

La Prof.ssa Stefania Mancuso concluderà l’incontro con le sue considerazioni finali. La giornata di venerdì 2 agosto, a partire dalle ore 19:30, sarà dedicata alla “Festa del grano: tradizione e spiritualità“. Questo appuntamento offrirà ai visitatori la possibilità di degustare prodotti tipici della tradizione rurale calabrese, con particolare attenzione alla presentazione del piatto “Pasta e casa do mietituri”, un omaggio alla cucina dei contadini locali.

La serata sarà arricchita da spettacoli, animazione e musica etnica, con la partecipazione de I Giganti di Taurianova dei F.lli Javerna, che porteranno un tocco di folklore e allegria alla manifestazione. Le decorazioni della piazza saranno curate dalle associazioni Pro Loco, Ricomincio da Me e Utopia, che con il loro impegno contribuiranno a creare un’atmosfera accogliente e festosa.

La “Festa del Grano” di Pazzano rappresenta un’opportunità preziosa per riscoprire le radici storiche e culturali del territorio, celebrando al contempo la comunità e la spiritualità che ne costituiscono il cuore pulsante. Un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nella tradizione e vivere momenti di condivisione e riflessione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai recapiti forniti nel programma ufficiale. Pazzano vi aspetta per celebrare insieme la bellezza della tradizione e la ricchezza della nostra storia.

