Paura a Siderno: negozio in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Paura questa notte a Siderno, in provincia di Reggio Calabria dove un negozio del centro, per cause in fase di accertamento, è stato completamente distrutto da un incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme per evitare che il rogo interessasse anche le abitazioni vicine.

