Paura in Sicilia: bimba scappa di casa in piena notte, denunciati i genitori

StrettoWeb

Tanta paura questa notte in Sicilia, alla periferia di Licata, in provincia di Agrigento. Una bambina di 5 anni infatti si è allontanata di casa, vagando da sola in piena notte per le strade della città. Per fortuna, prima che si potesse anche solo sfiorare qualsivoglia tipo di tragedia, è stata trovata da due donne, che l’hanno soccorsa e portata in commissariato.

Per questo, la Polizia ha denunciato i genitori per abbandono di minori. Gli stessi, accortisi della scomparsa della piccola, si erano mossi per andare a cercarla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.