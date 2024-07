Paste di pistacchio di Bronte: un delizioso tesoro culinario

StrettoWeb

Nella suggestiva cittadina di Bronte, situata sul versante occidentale dell’Etna in Sicilia, si nasconde un vero e proprio gioiello gastronomico: le paste di pistacchio. Queste prelibatezze dolciarie sono conosciute in tutto il mondo per il loro sapore unico e la loro ricchezza di aromi, frutto della coltivazione artigianale del pregiato pistacchio verde di Bronte.

Sono ideali da gustare in qualsiasi momento della giornata, magari accompagnate da un buon caffè o da un bicchiere di passito siciliano.

Non esitate a farle: vi conquisteranno al primo morso con la loro squisitezza e il loro profumo avvolgente.

Curiosità:

Il pistacchio di Bronte è una varietà particolare, cresciuta nelle condizioni uniche del territorio vulcanico dell’Etna, che conferiscono al frutto un sapore intenso e una dolcezza naturale inconfondibile. Questi pistacchi vengono raccolti a mano e trasformati con maestria dagli abili pasticcieri locali per creare le paste di pistacchio, vere e proprie opere d’arte culinarie.

Le paste di pistacchio di Bronte si distinguono per la loro consistenza cremosa e il loro verde brillante, che le rende non solo deliziose al palato ma anche esteticamente accattivanti.

Dal punto di vista nutrizionale, le paste di pistacchio sono un concentrato di energia e nutrienti benefici per la salute. Il pistacchio, infatti, è ricco di antiossidanti, vitamine e minerali essenziali, che lo rendono un alimento completo e salutare.

Le paste di pistacchio sono molto di più semplici dolci: sono un simbolo di eccellenza culinaria e un’esperienza sensoriale indimenticabile.

INGREDIENTI:

Pistacchi tritati finemente 250 g.

Zucchero semolato bianco 150 g.

Albumi 65 g. (circa 2 uova medie).

Vanillina 1 bustina. (senza glutine)

Miele millefiori 1 cucchiaio ( ma potete usare quello che preferite).

Per decorare:

Granella di pistacchi q.b.

Preparazione delle paste di pistacchio:

Per la preparazione delle paste di pistacchio, in una ciotola sbattete gli albumi fino a quando creeranno una schiumetta. Aggiungete i pistacchi tritati, poi lo zucchero, la bustina di vanillina, il miele e mescolate bene tutti gli ingredienti.

Impastate energicamente fino ad ottenere un panetto omogeneo e morbido.

Mettete in frigo, senza copertura, per almeno 2 ore, il tempo che si indurisca così da rendere facile la loro lavorazione.

Trascorso il tempo di riposo, prendete un po’ d’impasto e modellate a mano in piccole lunette o forme di varie dimensioni, come la classica forma ad “S”, tipica della città di Catania .

Passate le paste nella granella di pistacchio, bagnatevi le mani per farle aderire meglio.

Sistemiamo su una teglia, foderata di carta da forno e infornateli in forno ventilato, precedentemente riscaldato, a 180 ° per 10/12 minuti, mi raccomando non le tenete troppo in forno perché devono rimanere morbide.

Una volta sfornate, fatele raffreddare completamente prima di servirli.

Sistemate su un vassoio da portata… et voilà le paste di pistacchio di Bronte, naturalmente senza glutine sono pronte per essere gustate !

BUON APPETITO!

Consiglio:

Conservate i dolcetti in un contenitore con il coperchio.

