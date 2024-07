Parigi 2024: servizio ferroviario francese torna alla normalità

StrettoWeb

Parigi, 27 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’operatore ferroviario statale francese, Scnf, ha riferito che il servizio dei treni ad alta velocità sta gradualmente tornando alla normalità nel paese, soprattutto sulle linee orientali, dopo gli atti di sabotaggio di ieri che hanno portato alla paralisi delle linee.

La Scnf ha denunciato un “attacco massiccio” contro la sua rete di treni ad alta velocità che ha colpito tre delle quattro linee della Capitale e ha causato la deviazione o la cancellazione di “un gran numero di treni”. L’azienda ha chiesto ai viaggiatori di posticipare il viaggio e di non recarsi nelle stazioni poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

L’indagine è nelle mani della Procura di Parigi con la partecipazione della suddivisione antiterrorismo. La Procura è convinta che si sia trattato di un attacco coordinato, anche se al momento nessun gruppo ha rivendicato l’accaduto. “Il traffico nell’est è ripreso questa mattina alle 6.30”, ha precisato la Sncf in un comunicato riportato dai media francesi, precisando che i suoi dipendenti “hanno lavorato tutta la notte in condizioni difficili a causa della pioggia”.

