Parigi 2024: pallavolo Anzani lascia ritiro azzurro e salta Giochi**

StrettoWeb

Cavalese, 5 lug. (Adnkronos) – In seguito agli ultimi accertamenti effettuati, l?Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha comunicato la sospensione dall?attività agonistica del giocatore della nazionale seniores maschile Simone Anzani per la necessità di una rivalutazione della situazione clinico funzionale. Il centrale azzurro, che ha lasciato il ritiro azzurro, dunque, non potrà prendere parte ai Giochi Olimpici e verrà sottoposto a ulteriori controlli diagnostici per garantire la partecipazione alla stagione agonistica 2024-2025. Al suo posto è stato convocato Lorenzo Cortesia.

?E? un grandissimo dispiacere per tutti noi -ha dichiarato il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi-; le cose stavano andando bene, stavamo lavorando come desideravamo. Anza è il nostro vicecapitano, lo stimiamo, gli vogliamo bene e lo sentiamo sempre con noi; esattamente come lo scorso anno quando non poté disputare i Campionati Europei. Il rispetto della salute però è primario, viene prima di qualsiasi altra cosa e dobbiamo rispettare i regolamenti attenendoci a quelli vigenti. Ripeto, siamo molto dispiaciuti per lui; naturalmente gli auguriamo una pronta guarigione?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.