Parigi, 27 lug. (Adnkronos) – L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri Miressi, Ceccon, Conte Bonin e Frigo hanno chiuso con il tempo di 3:10.70. Oro agli Stati Uniti in 3:09.28 e argento all’Australia in 3:10.35. E’ la terza medaglia per l’Italia.

