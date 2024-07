Parigi 2024: Montaruli (FdI), ‘cerimonia trasformata in insulto ingiustificato’

StrettoWeb

Roma, 27 lug (Adnkronos) – ?Inclusione non può essere derisione e blasfemia. Offendere il sentimento cattolico non può essere lo spirito dello sport o delle olimpiadi. La cerimonia poteva essere un?occasione. Si è trasformata in un insulto ingiustificato, un attacco ai sentimenti di miliardi di persone che vedono nell?ultima cena un riferimento spirituale?. Lo scrive su Facebook Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camera.

