Parigi 2024: minacce a Herzog, fermato quindicenne

StrettoWeb

Parigi, 28 lug. (Adnkronos) – Un quindicenne è stato fermato in Francia perché sospettato di minacce contro il presidente israeliano Isaac Herzog. Lo scrive il Times of Israel.

L’adolescente – riporta Le Parisien – vive con i genitori a Ivry-sur-Seine e avrebbe confessato di aver minacciato online il capo dello Stato, che si trovava a Parigi per l’apertura dei Giochi Olimpici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.