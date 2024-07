Parigi 2024: Della Vedova, ‘cerimonia può piacere o meno ma non diventi caso politico’

StrettoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – ?Per le Olimpiadi Parigi ha scelto una cerimonia d?apertura non rituale e celebrativa, affidandosi ad artisti che ne hanno fatto un evento spettacolare, a tratti giocoso e, a tratti certamente trasgressivo. Un richiamo alla libertà, compresa quella artistica e quella di ciascuno di essere come si sente. A qualcuno è piaciuta, ad altri no. Ma farne un caso politico per attaccare la Francia come sta facendo la destra italiana guidata dal vicepresidente del Consiglio italiano Salvini che ha sobriamente definito i francesi ‘squallidi’, mi sembra francamente fuori le righe. Magari oltralpe diranno ‘provinciale'”. Lo dichiara il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.