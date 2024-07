Parigi 2024: Cirinnà (Pd), ‘dite a La Russa che Khelif ha superato tutti i test olimpici’

StrettoWeb

Roma, 31 lug (Adnkronos) – “Dite a La Russa che Iman Khelif è un?atleta intersex socializzata donna alla nascita e ha superato tutti i test del Comitato olimpico rientrando perfettamente nei parametri che si basano su criteri scientifici e non sui suoi pregiudizi. Sarebbe utile che tifasse per le donne sempre, non solo quando pensa che gli serva per dare contro alle persone lgbtqia+”. Lo dichiara l?ex senatrice Pd Monica Cirinnà.

