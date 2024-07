Parigi 2024: Calenda, ‘deridere religione lecito ma sbagliato e controproducente’

StrettoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Deridere la religione è lecito in uno Stato laico. Ma pur essendo lecito è a mio avviso sbagliato soprattutto nel contesto ufficiale dell?inaugurazione di un?Olimpiade”. Ad affermarlo il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Sbagliato -spiega- perché offende chi crede e perché viene vissuto come un attacco all?identità di milioni di persone. Ma oltre ad essere sbagliato è anche controproducente perché determina una reazione violenta che si trasforma in intolleranza. La destra non tarderà a strumentalizzare quanto accaduto per disegnare i confini di un conflitto di civiltà nella nostra civiltà tra maggioranza e minoranze. Su questo terreno stanno tornando forti le pulsioni reazionarie e razziste in tutto il mondo. Ogni questione che attiene all?identità e alla fede va trattata con rispetto e cura pari a quella che mettiamo nella difesa dei diritti civili e della laicità dello Stato”.

