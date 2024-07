Parigi 2024: Bonelli, ‘destra offende Olimpiadi, Meloni come Lega Vannacci’

StrettoWeb

Roma 27 lug. (Adnkronos) – “Procaccini, Salvini e la destra italiana offendono le Olimpiadi e dimostrano quanto Giorgia Meloni non sia differente dalla Lega di Vannacci, entrambi seguono le idee dell?ex generale. Sono talmente così omofobi che vedono gay da tutte le parti: dal festival di Sanremo alle Olimpiadi di Parigi passando per la festa di Santa Rosalia. Sono così ossessionati che non vogliono dare i diritti e proteggere le comunità gay Lgbtq+ che subiscono violenze omofobe ogni giorno. Tutto questo mentre il partito di Giorgia Meloni è impegnato a difendere chi nel suo partito inneggia al duce, al fascismo all?antisemitismo. Poi Meloni si lamenta che è isolata in Europa, è la naturale conseguenza di quello che sono: nostalgici del regime”. Lo afferma il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

