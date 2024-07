Parco Nazionale dell’Aspromonte: eletto presidente il sindaco di San Roberto, Antonino Micari

StrettoWeb

Ha aperto i lavori il presidente facente funzioni della comunità del parco, Antonino Micari che ha ringraziato i componenti della comunità per il lavoro svolto, ed ha comunicato l’ordine del giorno che prevede subito in ordine, l’elezione del presidente della Comunità del Parco, del Vice Presidente e dei quattro componenti del consiglio direttivo dell’ Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Nei saluti, ne porge uno particolare al nuovo sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, ricordando il precedente presidente della comunità, il compianto Giuseppe Pezzimenti. Erano presenti all’assemblea 28 sindaci su 39 della comunità del parco.

Prende la parola il sindaco di Africo, Domenico Modaffari, in rappresentanza dell’area della Locride, saluta l’assemblea e propone la candidatura del facente funzione Antonino Micari, come nuovo presidente. Lo stesso ha fatto il sindaco di Scido, Giuseppe Zampogna, che chiede anche alla presidenza di poter votare per alzata di mano, in modo palese, visto la convergenza sul nome del presidente, come area della Piana e lo stesso propone Pierpaolo Zavettieri, sindaco di Rogudi, che rappresenta l’area Grecanica. Stesso argomento proposto da Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano in Aspromonte come area dello Stretto, che chiede al responsabile amministrativo e finanziario dell’Ente se possibile il voto palese per alzata di mano per il presidente e anche per i quattro componenti del consiglio direttivo.

Sabrina Scalera, responsabile amministrativo e finanziario dell’Ente, chiarisce che vanno rispettati i punti all’ordine del giorno, ma l’assemblea è sempre sovrana. Lo stesso chiarisce il commissario straordinario dell’Ente, Renato Carullo, che ha evidenziato l’importanza della «collaborazione tra Ente e Comunità del Parco per l’elaborazione degli indirizzi programmatici.

Prende la parola Antonino Micari, che ringrazia per gli attestati di stima e specifica che questo deve essere il primo atto per la costruzione di una nuova visione del lavoro da svolgere.

Quindi l’assemblea decide di svolgere l’elezioni in modo palese e vota all’unanimità per alzata di mano, come presidente della comunità del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Antonino Micari. Dopo una breve riflessione, viene eletto come vice presidente della comunità del parco, Paolo Pulitano, sindaco di Samo.

Il neo eletto Presidente della Comunità del Parco, Antonino Micari ha ringraziato i colleghi che hanno espresso la loro preferenza nei suoi confronti. Lieto di accettare questa prestigiosa nomina che sia da stimolo per nuove iniziative al fine di favorire lo sviluppo dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte.

I candidati come componenti del consiglio direttivo del Parco Nazionale dell’Aspromonte sono Mimmo Modafferi, sindaco di Africo; Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano in Aspromonte; Salvatore Papalia, sindaco di Santa Cristina dell’ Aspromonte; ed Domenico Penna, sindaco di Roccaforte.

L’assemblea, infine, ha votato all’unanimità i sindaci proposti, ed il presidente ha dichiarato chiusa l’assemblea.

