Palmi: proclamato lo stato d’agitazione del personale dell’UNEP presso il Tribunale

“L’Organizzazione Sindacale Confsal Unsa, per il tramite del Segretario Regionale, Antonino Iannò, ha rappresentato in più occasioni alla Presidenza del Tribunale di Palmi, una serie di problematiche, che riguardano aspetti organizzativi dell’Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Palmi, che creano in una parte del personale uno stato di grave disagio”. E’ quanto afferma in una nota il Segretario Regionale della Federazione Confsal Unsa, Dott. Antonino Iannò.

“La maggioranza dei funzionari UNEP in servizio, ha delineato alla Presidenza del Tribunale un quadro desolante, circa l’espletamento delle loro attività, per comportamenti interni, che rendono il clima lavorativo poco sereno”.

“I predetti funzionari avvertono la mancanza di una guida, alla luce delle innovazioni normative e tecnologiche che hanno interessato gli Uffici NEP, atteso che ritengono di non essere supportati in tali cambiamenti, con il rischio di non rendere un servizio efficiente all’utenza. Richieste di accesso agli atti, opposizioni ad ordini di servizio e relazioni da parte dei funzionari e del Sindacato Confsal Unsa, sono rimaste sino ad oggi inevase dalla Presidenza del Tribunale, che interessata ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 1229/59, per la sorveglianza sull’Ufficio NEP, non ha fornito risposte”.

“Questo stato d’inerzia da parte di chi deve vigilare, ha indotto il Sindacato Confsal Unsa, a proclamare lo stato d’agitazione del personale, al fine di addivenire alla risoluzione delle problematiche interne all’Ufficio”.

