Palermo: nasce “Rosalia” il gusto di gelato dedicato alla Patrona

StrettoWeb

Si chiama ‘Rosalia – il gusto della festa‘ il nuovo gelato creato da Elenka per celebrare una delle tradizioni più radicate e amate della cultura siciliana: la festa in onore della patrona di Palermo. Il nuovo gusto fa parte di un progetto complessivo di valorizzazione della tradizione gelatiera locale attraverso un prodotto gastronomico presentato da Elenka in risposta al bando della Regione Siciliana in vista delle celebrazioni del 400esimo Festino di Santa Rosalia.

La Regione ha ritenuto valido il progetto dell’azienda dolciaria, inserendolo tra quelli ammessi e facendo diventare Rosalia il gelato del Festino per la sua valenza simbolica e il collegamento con la tradizione locale. Il nuovo gusto di gelato sarà presentato ufficialmente giovedì, alle 10:30, al Molo Trapezoidale, nel corso della conferenza stampa di presentazione di tutti i progetti approvati e inseriti nell’ambito dei festeggiamenti ufficiali.

“La scelta di creare un nuovo gusto di gelato utilizzando ingredienti che evocano i sapori e i profumi della festa, come cannella, gelsomino o gusti innovativi come ‘rose di riviera’ e un crumble ai frutti rossi – spiega Francesco Galvagno, titolare dell’azienda – nasce dall’idea di stimolare la creatività e l’innovazione nel settore della gelateria artigianale coniugandola alla tradizione siciliana, con un prodotto unico che, attraverso una selezione accurata di ingredienti locali, racconta una storia e suscita emozioni legate alla festività”.

Gli ingredienti che compongono il gelato sono stati inseriti in una confezione creata appositamente e personalizzata con gli elementi simbolici della festa, con un packaging creato utilizzando materiali riciclabili per ridurre al minimo l’impatto ambientale. In questo modo gelatieri, pasticcieri, cuochi e ristoratori, potranno preparare il gelato seguendo la ricetta Elenka, secondo le proprie necessità, valorizzando anche dal punto di vista gastronomico, con un prodotto iconico dell’estate come il gelato, la festa della Santa patrona di Palermo. Rosalia-il gusto della festa potrà essere gustato presso tutte le gelaterie della città che esporranno la vetrofania dedicata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.