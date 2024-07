Palermo, si arrampica su un traliccio per gioco e rimane folgorato: giovane in gravi condizioni

StrettoWeb

Un gesto pericolosissimo attuato per gioco, ma ora un 21enne rischia la vita. Un giovane è infatti in gravissime condizioni a Palermo per essersi arrampicato su un traliccio dell’alta tensione, rimanendone folgorato e cadendo da un’altezza di 10 metri. Si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo ed è stato sottoposto già a due interventi chirurgici all’addome, al torace e alla testa per i traumi provocati dalla caduta.

Nel corpo sono presenti diverse ustioni da folgorazione. L’incidente si è verificato in Viale delle Rimembranze, vicino al Cimitero Comunale. Il giovane era insieme ad un gruppo di amici e stavano giocando. E’ salito sul traliccio ma una fortissima scossa lo ha folgorato facendolo cadere. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi amici che hanno chiamato il 112 per segnalare l’incidente. I sanitari del 118 hanno soccorso il ventunenne e lo hanno trasportato d’urgenza al Civico. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno ascoltato gli amici presenti per cercare di ricostruire quanto successo.

