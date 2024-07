Open Arms: al via udienza, assenti Salvini e avvocata Bongiorno**

StrettoWeb

Palermo, 12 lug. (Adnkronos) – Il vicepremier Matteo Salvini non è presente alla nuova udienza del processo Open Arms che vede il leader della Lega imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per avere impedito nel 2019 lo sbarco di 147 migranti a Lampedusa. Assente anche la sua legale, l’avvocata Giulia Bongiorno, sostituita dall’avvocato Luigi Carta. Oggi dovranno essere sciolte delle riserve. L’accusa è rappresentata in aula dalla pm Giorgia Righi e dal Procuratore aggiunto Marzia Sabella.

