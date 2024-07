Olimpiadi Parigi 2024, Calabria e Sicilia rappresentate da 24 atleti: presenti un reggino e un messinese

StrettoWeb

Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. L’Italia si presenta con una delegazione da record, con 403 atleti in gara, 209 uomini e 194 donne: è la squadra azzurra più numerosa della storia ai Giochi Olimpici. Gli azzurri saranno presenti in 34 discipline sportive.

Sono 6 gli atleti calabresi che prenderanno parte alle Olimpiadi provando a portare una medaglia nella punta dello Stivale. Addirittura 18 quelli siciliani, tutti con grandi ambizioni di podio. Presenti il reggino Massimo Spinella e il messinese Andrea Carlino.

I 6 atleti calabresi alle Olimpiadi di Parigi 2024

Giovanni Caserta (Catanzaro) – Nuoto (4×200 stile libero)

(Catanzaro) – Nuoto (4×200 stile libero) Simone Alessio (nato a Livorno ma cresciuto fin da piccolo a Sellia Marina, Catanzaro) – Taekwondo

(nato a Livorno ma cresciuto fin da piccolo a Sellia Marina, Catanzaro) – Taekwondo Giovanni Tocci (Cosenza) – Tuffi

(Cosenza) – Tuffi Daniele Lavia (Cosenza) – Pallavolo

(Cosenza) – Pallavolo Gabriele Laurenzano (Cosenza) – Pallavolo

(Cosenza) – Pallavolo Massimo Spinella (Reggio Calabria) – Tiro a segno

I 16 atleti siciliani alle Olimpiadi di Parigi 2024

Alice Mangione (Caltanissetta) – Atletica (4×400 donne e mista)

(Caltanissetta) – Atletica (4×400 donne e mista) Salvatore Cavallaro (Catania) – Boxe

(Catania) – Boxe Francesco Condemi (Catania) – Pallanuoto

(Catania) – Pallanuoto Giuseppina Aurora Condorelli (Catania) – Pallanuoto

(Catania) – Pallanuoto Rossella Fiamingo (Catania) – Scherma

(Catania) – Scherma Claudia Roberta Marletta (Catania) – Pallanuoto

(Catania) – Pallanuoto Valeria Mariagrazia Palmieri (Catania) – Pallanuoto

(Catania) – Pallanuoto Alberta Santuccio (Catania) – Scherma

(Catania) – Scherma Andrea Carlino (Messina) – Judo

(Messina) – Judo Riccardo Meli (nato Vico Equense, cresciuto a Palermo) – Atletica (4×400)

(nato Vico Equense, cresciuto a Palermo) – Atletica (4×400) Emanuele Gaetani Liseo (Palermo) – Canoa

(Palermo) – Canoa Roberto Russo (Palermo) – Pallavolo

(Palermo) – Pallavolo Miriam Fatime Sylla (Palermo) – Pallavolo

(Palermo) – Pallavolo Savita Russo (Ragusa) – Judo

(Ragusa) – Judo Matteo Melluzzo (Siracusa) – Atletica (4×100)

(Siracusa) – Atletica (4×100) Osama Zoghlami (nato in Tunisia, cresciuto a Trapani) – Atletica (3000 siepi)

(nato in Tunisia, cresciuto a Trapani) – Atletica (3000 siepi) Alessandro Mazzara (Trapani) – Skateboard

(Trapani) – Skateboard Antonino Pizzolato (Trapani) – Sollevamento pesi

