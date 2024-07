Obiettivo raggiunto dal Rotary club Reggio Calabria Est

StrettoWeb

Un nuovo percorso del Rotary club Reggio Calabria Est. Una donazione, che tratteggia il dramma convissuto con altri esseri umani. Un progetto realizzato magicamente dal Rotary con i fondi raccolti e offerti da Maria Catanea da Bova Marina (Associazione L.A.Do.S.) e dal rotariano Vincenzo Bruni.

A Melito Porto Salvo, presso la sala convegni dell’Ospedale, in presenza del direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, al primario dott.ssa Anna Scordo, al responsabile dott. Antonino Iaria, nonché il cappellano del nosocomio, medici e infermieri, durante una sobria e significativa cerimonia, è stata consegnata la “poltrona oncologica” destinata al Reparto di Oncologia – Medicina dell’Ospedale Civile di Melito Porto Salvo (RC) per i necessari primari bisogni dei pazienti sottoposti alla chemioterapia.

Frammenti di vita, soggiogate dai segni dei tempi, in cui in tanti sono accomunati da una distanza temporanea dal mondo, dove in fondo appaiono le colpe e la verità delle colpe, folate di speranza, che conducono con forza all’amore,

Sono gli audaci a curare le ferite provocate dalle ingiustizie e a rincuorare le sofferenze altrui, pronti a esporsi per spirito di servizio e per spingere ancora più in alto il pensiero, per rinvigorire l’anima e per accarezzare i cuori delle persone colpiti dalle avversità della vita.

Dice Cosimo Sframeli: “il Rotary club Reggio Calabria Est contribuisce con ogni utile iniziativa alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno, promuovendo autentici valori umani che possano diventare il segno nel mondo di una vera cultura della Pace e diffondendo lo spirito di fratellanza il cui senso della vita è ispirato alla carità, alla solidarietà, a vivere la vita dell’uomo a favore di un altro uomo. Con cuore grato, quindi, a Mariella Catanea e Vincenzo Bruni”.

