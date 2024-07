Nuoto: l’Italica Sport ancora campione regionale nella categoria Esordienti A | NOMI

StrettoWeb

Quello dell’Italica Sport a Cosenza, in occasione dei Campionati Regionali Estivi di nuoto, è stato un weekend trionfale. La società polisportiva reggina ha ottenuto il primo posto assoluto di squadra nella categoria Esordienti A e un secondo posto negli Esordienti B. Risultati che premiano il lavoro quotidiano svolto dai giovani atleti che ogni giorno si allenano nella piscina del Parco Caserta Sport Village. Una vittoria esaltante la prima, ottenuta in rimonta dopo un sabato in cui le prove offerte non erano state in linea rispetto agli standard avuti negli ultimi mesi. L’Italica Sport si è trovata così a rischiare di cedere il titolo che era stato conquistato durante la fase invernale.

Nella giornata di domenica, invece, i ragazzi allenati da Antonino Praticò con una grande prova di carattere sono riusciti ad allinearsi alle prestazioni attese e, gara dopo gara, hanno guadagnato i punti che hanno permesso di centrare il risultato collettivo. Un’evoluzione che ha reso ancora più bello il trionfo finale.

I nomi dei vincitori

Decisivi in particolare sono stati i risultati centrati da Davide Rugolo e Domenico Fortunato Pennestrì. A livello individuale il primo ha ottenuto due titoli di campione regionale (200 farfalla e 400 misti), un argento (100 farfalla) e due bronzi (100 e 200 stile libero) Il secondo, invece, ha portato a casa cinque podi (oro nei 100 e nei 200 rana, argento nei 200 misti e nei 100 stile libero, bronzo nei 100 farfalla)

A medaglia, per gli Esordienti A, anche Noemi Barberi (argento nei 200 rana), Gaia Ramondini (bronzo nei 100 rana e nei 200 rana). Doppio argento, invece, nei 4×100 stile libero e nella 4×100 misti per la staffetta composta da Luca Putortì, Francesco Toscano, Domenico Fortunato Pennestrì e Davide Rugolo. Punti decisivi sono arrivati anche dai piazzamenti di Sofia Bruzzese, Morgana Donato e Eva Geri

Il weekend è stato impreziosito anche dal secondo posto di squadra degli Esordienti B. Un piazzamento sul podio che segna una evidente crescita degli atleti più piccoli, che in occasione dei campionati invernali si erano classificati quinti. Tre medaglie sono state conquistate da Sara Aricò (argento nei 100 farfalla e bronzo nei 50 farfalla e nei 200 misti). Doppio argento per Raffaele Capua (100 dorso e 200 dorso). Oro nei 200 rana e argento nei 100 rana per Leonardo Caminiti. A medaglia andate anche le staffette. Argento per la 4×50 misti femminile composta da Carlotta Di Blasi, Morena Bagnato, Sara Aricò e Ginevra Vita. Bronzo, invece, per la 4×50 misti maschile formata da Raffaele Capua, Flavio Sapone, Leonardo Caminiti e Karol Amodeo.

La soddisfazione della società

Grande soddisfazione, ovviamente, in casa Italica Sport. “La società – ha dichiarato il dg Tonino Rossi – è entusiasta del risultato ottenuto. Siamo contentissimi di aver confermato il titolo dopo la fase invernale. Ci alleniamo in una vasca da 25 metri e affrontare gare in una vasca da 50 non era facile soprattutto per i più piccoli, essendo alle prime esperienze in tal senso. Siamo comunque arrivati al meglio a livello fisico dopo l’ottima preparazione svolta. Faccio i complimenti al lavoro del tecnico Praticò e alla sua collaboratrice Roberta Galante che hanno permesso anche una crescita esponenziale degli Esordienti B”.

