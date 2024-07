StrettoWeb

Washington, 11 lug. (Adnkronos) – “Il destino di Kiev nella Nato è segnato. A guerra finita si lavorerà per accelerare i tempi, lo stesso discorso vale per l’Unione europea, ma bisogna rispettare gli equilibri e avere rispetto per gli altri Paesi candidati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Washington.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.