Nato: Meloni, ‘messaggio di unità, capacità di adattarsi al mondo che sta cambiando’

Washington, 9 lug. (Adnkronos) – “Le mie aspettative” sul vertice che si aprirà oggi a Washington “sono che la Nato mandi un messaggio di unità e un messaggio sulla capacità di adattarsi a mondo che sta cambiando. L’Italia porta l’attenzione necessaria sul fronte Sud e credo sia una dimostrazione di come l?Alleanza sappia immaginare il suo ruolo in un sistema complesso. Chiaramente” verrà confermato il “sostegno all’Ucraina. che sicuramente non mancherà. Sono soddisfatta dal lavoro fatto finora”. Così la premier Giorgia Meloni a Washington per il summit.

