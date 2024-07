Nato: l’annuncio di nuove difese aeree a Kiev, ‘sostegno a Ucraina incrollabile’

StrettoWeb

Washington, 10 lug. (Adnkronos) – “Ci impegniamo a fornire all?Ucraina ulteriori sistema di difesa aerea mentre si difende dalla continua aggressione della Russia, compresi gli attacchi deliberati” di Mosca “contro le città ucraine e le infrastrutture civili e critiche. Oggi annunciamo che, collettivamente, forniremo all?Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea strategica, comprese batterie Patriot aggiuntive donate da Stati Uniti, Germania e Romania; componenti Patriot donati dai Paesi Bassi e da altri partner per consentire il funzionamento di una batteria Patriot aggiuntiva; e un ulteriore sistema SAMP-T donato dall’Italia. Questi cinque sistemi di difesa aerea strategici contribuiranno a proteggere le città, i civili e i soldati ucraini e ci stiamo coordinando strettamente con il governo” di Kiev “in modo che questi sistemi possano essere utilizzati rapidamente. Stiamo lavorando ad un ulteriore annuncio quest?anno per altri sistemi di difesa aerea strategica per l?Ucraina”. E’ quanto si legge nel comunicato congiunto firmato dal presidente americano Joe Biden, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, dalla premier Giorgia Meloni, dal presidente rumeno Klaus Iohannis e dal presidente ucraino Volodymr Zelensky.

“Nei prossimi mesi, gli Stati Uniti e i partner intendono fornire all?Ucraina dozzine di sistemi di difesa aerea tattici, tra cui NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS e i sistemi Gepard. Questi sistemi espanderanno e rafforzeranno ulteriormente la copertura della difesa aerea dell?Ucraina. Diversi alleati ? tra cui Canada, Norvegia, Spagna e Regno Unito ? continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella fornitura di questi sistemi, e molti altri sostenitori dell?Ucraina contribuiranno alla fornitura di intercettori. Da parte loro, gli Stati Uniti cadenzeranno nuovamente le consegne pianificate delle vendite militari straniere di intercettori critici per la difesa aerea in coordinamento con i partner, in modo che vengano consegnati all?Ucraina, fornendo all?Ucraina centinaia di intercettori per la difesa aerea aggiuntivi nel prossimo anno”.

“Mentre rafforziamo le difese aeree dell’Ucraina, siamo grati alla coalizione di oltre 50 paesi che continua a fornire assistenza in materia di sicurezza all’Ucraina – si legge ancora -, nonché all’iniziativa di azione immediata sulla difesa aerea, alla quale i partner hanno promesso più di 1 miliardo di dollari a sostegno della difesa aerea per l?Ucraina ? e la Coalizione integrata per la capacità di difesa aerea e missilistica, co-guidata da Germania e Francia. Accogliamo inoltre con favore il lavoro della NATO volto a sostenere gli sforzi dell?Ucraina per sviluppare un?architettura di difesa aerea e missilistica integrata e interoperabile con la NATO. Il nostro messaggio a Mosca e al mondo è chiaro: il nostro sostegno all?Ucraina è forte e incrollabile”.

