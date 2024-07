Nato: incontro Blinken-Stoltenberg, focus su spesa al 2%, adesione Ucraina e sicurezza

StrettoWeb

Washington, 9 lug. (Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato oggi a Washington il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, nella prima giornata del summit a Washington. Blinken e Stoltenberg hanno discusso le importanti decisioni che i leader alleati prenderanno al vertice, compresa l’attuazione del più grande piano di rinforzo per la difesa collettiva da generazioni, e l’approvazione dell’impegno della NATO sull’espansione della capacità industriale che migliorerà la capacità degli alleati di difendersi dalle minacce attuali e future. I due leader, rende noto il portavoce del Dipartimento di Stato degli Usa Matthew Miller, hanno accolto con favore i progressi significativi nella condivisione degli oneri, con oltre due terzi degli alleati che attualmente rispettano l’impegno di destinare il 2% del PIL alla spesa per la difesa. Blinken e Stoltenberg hanno inoltro discusso le decisioni attese al Consiglio Nato-Ucraina di giovedì per costruire un ponte verso l’adesione all’Alleanza consentendo al tempo stesso la difesa dell’Ucraina contro l’aggressione russa, oggi e in futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.