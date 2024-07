Myenergy Viola, nuovo arrivo nel reparto esterni: c’è la firma di Bangu

StrettoWeb

Myenergy Reggio Calabria comunica di avere acquisito le prestazioni sportive dell’atleta Josue Mbanxa Bangu. Il cestista, play/guardia di 187 centimetri è di nazionalità francese con formazione italiana. Nato a Villeneuve-Saint-Georges (nelle regione dell’Île-de-France) il 30 marzo 2004, ha iniziato la carriera da cestista nel suo Paese, prima nell’Us Creteil Basket e poi all’Independents Basketball France.

Proprio con quest’ultima, nel 2019 ha partecipato all’European Youth Basketball League (Eybl) South Conference Under 17 in Ungheria. Conclusa l’esperienza in Francia, Bangu ha militato nell’Orsa Barcellona in Serie C Gold per tre stagioni, passando poi nella stagione 22/23 all’Apu Udine in serie A nell’under 19 e giocando la stagione scorsa in Puglia, a Castellaneta.

Coach Cadeo descrive le caratteristiche di Josuè: “giocatore con grandi margini di crescita e notevoli caratteristiche fisiche, ottimo difensore sia sulla palla che senza. Cestista molto bravo in campo aperto a spingere il contropiede anche in fase di transizione offensiva, Josuè è un altro elemento voluto dalla società perché è pronto a lavorare in gruppo con grande motivazione“.

“Sono felice di far parte di questa grande famiglia non vedo l’ora di iniziare questa avventura con i miei compagni di squadra e i tifosi e sono pronto a difendere i colori della squadra“, ha dichiarato Bangu.

