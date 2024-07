Musei, Caradonna (Ferrovienord): “A Saronno intervento di recupero di 40 milioni di euro”

StrettoWeb

Milano, 4 lug. – (Adnkronos) – ?Con un intervento complessivo di 40 milioni di euro, riporteremo a Saronno tutta la nostra realtà lavorativa ed è previsto un recupero museale importante. Per Fnm la storia del gruppo è di grande valore?. A dirlo Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovienord e consigliere delegato di Fnm, intervenuto al Seminario di approfondimento organizzato dal Gruppo a Milano, presso sala dei milanesi della Veneranda Fabbrica del Duomo, intitolato ?Museo, museo diffuso, non museo. Quando la passione per la storia è un?impresa?. Un incontro organizzato per affrontare le sfide attuali della cultura d?impresa e il ruolo delle aziende nella crescita e nella prosperità della comunità locale. Durante il seminario Fnm ha illustrato le principali azioni di cultural heritage del Gruppo, azioni che ?vanno finanziate per assicurare un rapporto tra il Gruppo e le comunità?, conclude Caradonna.

