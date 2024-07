A Motta San Giovanni la 10ª edizione della “Festa della Birra”

StrettoWeb

Dal 1 al 3 agosto, sotto il cielo stellato di Motta San Giovanni, il centro storico della città fortezza si trasformerà in un vivace e festoso crocevia di sapori, musica e cultura con il ritorno della tanto attesa “FESTA DELLA BIRRA”. Questo evento, che celebra la birra in tutte le sue forme, si arricchisce di street food e degustazioni, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori.

Primo giorno: Danze caraibiche e birra.

Il primo agosto segna l’inizio della festa con una serata dedicata alla musica e alla danza

La piazza di Motta San Giovanni verrà animata dallo spettacolo di danze caraibiche organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bailando”. Questo spettacolo vedrà la partecipazione delle scuole A.s.d. Pretty Woman, Jazz Ballet e New Gagliardi Dance, che si esibiranno in performance travolgenti. I ritmi incalzanti e i colori vivaci delle danze caraibiche offriranno un inizio scoppiettante alla festa, promettendo una serata di allegria e coinvolgimento.

Parallelamente, gli stand di street food offriranno una vasta gamma di prelibatezze culinarie, perfettamente abbinate alle varie tipologie di birra artigianale presenti. Dal classico hot dog ai più ricercati piatti gourmet, ogni palato sarà soddisfatto. Le birre, protagoniste indiscusse dell’evento, spaziano dalle bionde alle ambrate, dalle scure alle speziate, permettendo ai visitatori di esplorare sapori diversi e scoprire nuove preferenze.

Secondo giorno: Raduno di Vespe e Fiat 500 storiche e Musica Etno-Folk

Il secondo giorno della festa, il 2 agosto, sarà dedicato all’eleganza e alla nostalgia. Durante il pomeriggio, le strade di Motta San Giovanni saranno invase dalle iconiche Vespe Piaggio e dalle storiche Fiat 500. Questi veicoli, simboli dell’italianità nel mondo, sfileranno in tutto il loro splendore, offrendo uno spettacolo imperdibile per gli appassionati di motori e per chiunque voglia rivivere un pezzo di storia italiana.

La serata proseguirà alle 21:00 con l’esibizione dei Taranta Jonia Project, che porteranno sul palco un repertorio di musica Etno-Folk. La loro performance, ricca di ritmi tradizionali e sonorità moderne, trasformerà la piazza in un grande palcoscenico di festa e ballo. I suoni ancestrali della taranta, mescolati alle influenze contemporanee, creeranno un’atmosfera magica, perfetta per godersi una birra fresca sotto le stelle.

Terzo giorno: Karaoke e ricordi musicali

Il 3 agosto, ultimo giorno della festa, sarà dedicato alla musica condivisa e ai ricordi. La serata si concluderà con un grande karaoke, dove tutti i partecipanti avranno l’opportunità di esibirsi e cantare le colonne sonore della loro vita. Questa attività non solo permetterà di mettere in mostra i talenti nascosti dei visitatori, ma creerà anche un’atmosfera di convivialità e condivisione. Cantare insieme le canzoni che hanno segnato momenti importanti delle nostre vite sarà un modo emozionante per chiudere in bellezza la “FESTA DELLA BIRRA”.

Un evento per tutti

La “FESTA DELLA BIRRA” di Motta San Giovanni non è solo un’occasione per degustare ottime birre e cibo di qualità, ma rappresenta anche un momento di aggregazione e divertimento per tutta la comunità. Gli spettacoli, i raduni e le esibizioni sono pensati per coinvolgere persone di tutte le età, dai più giovani ai più anziani, creando un’atmosfera inclusiva e festosa.

Partecipare alla “FESTA DELLA BIRRA” significa immergersi in tre giorni di pura gioia. Che siate amanti della birra, appassionati di motori, o semplicemente in cerca di serate divertenti, questa festa saprà offrirvi tutto ciò che desiderate. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica, all’insegna del buon cibo, della buona musica e, soprattutto, della buona compagnia. Motta San Giovanni vi aspetta a braccia aperte per brindare insieme a un’estate indimenticabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.