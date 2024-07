Mo: raccolti oltre 75mila euro per famiglie vittime Majdal Shams

StrettoWeb

Tel Aviv, 28 lug. (Adnkronos) – Oltre 300.000 Nis (più di 75mila euro) sono stati versati oggi da 2.065 donatori a una campagna di crowdfunding per le famiglie colpite dal lutto di Majdal Shams, che hanno perso i loro figli mentre giocavano in campo da calcio a causa di un attacco missilistico attribuito a Hezbollah.

Il maggiore Yaya Fink, ideatore del progetto, ha affermato: “Ciò che rende la nostra nazione così meravigliosa è la nostra solidarietà e il nostro aiuto reciproco. Quando il governo non funziona e abbandona i suoi cittadini, ci prendiamo cura l’uno dell’altro e non lasciamo nessuno solo. Il disastro di Majdal Shams è un disastro per tutti noi”.

