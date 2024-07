Mo: ministero Esteri turco, ‘Netanyahu finirà come Hitler’

StrettoWeb

Ankara, 29 lug. (Adnkronos) – “Proprio come Hitler, che ha commesso un genocidio, ha trovato la sua fine, così Netanyahu, che ha commesso un genocidio, troverà la sua fine”. Lo ha scritto su X il ministero degli Esteri turco.

“Così come i nazisti, che hanno commesso un genocidio, ne sono stati ritenuti responsabili, lo saranno anche coloro che hanno cercato di sterminare i palestinesi – prosegue la dichiarazione del ministero – L’umanità starà al fianco dei palestinesi. Tu, Netanyahu, non sterminerai i palestinesi. E pensare nel settembre 2023, Netanyahu ed Erdogan si sono incontrati per la prima volta, in quello che sembrava essere un nuovo capitolo nelle relazioni”.

