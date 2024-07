Mo: Harris, ‘è tempo di porre fine alla guerra a Gaza’

StrettoWeb

Washington, 26 lug. (Adnkronos) – “È tempo che questa guerra finisca”. Lo ha detto la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris in quello che ha definito un colloquio “franco e costruttivo” con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Usando un tono più duro rispetto al presidente Joe Biden, la Harris ha affermato di aver espresso chiaramente le sue “serie preoccupazioni” in merito alle vittime di Gaza, sottolineando con Netanyahu quanto sia importante il modo in cui Israele si difende. La Harris ha inoltre sottolineato la necessità di trovare un percorso verso una soluzione a due Stati.

