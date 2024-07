Mo: drone che ha colpito Tel Aviv ha percorso 2.000 km

StrettoWeb

Tel Aviv, 19 lug. (Adnkronos) – Le indagini sull’attacco con drone che ha ucciso un uomo e ferito altre persone a Tel Aviv ha percorso circa 2.000 km dallo Yemen a Israele attraverso la penisola del Sinai, in Egitto. Lo scrive Ynet News.

Il drone ha utilizzato rotte diverse per confondere i sistemi di rilevamento dell’Idf. Il carico utile del drone era relativamente piccolo e conteneva pochi chilogrammi di esplosivo per prolungare la distanza di volo del velivolo, consentendogli di attraversare il Sinai ed entrare in Israele attraverso il Mar Mediterraneo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.