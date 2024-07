Mo: Cia, ‘Sinwar subisce pressioni crescenti per fine guerra, si nasconde a Khan Younis’

StrettoWeb

Washington, 16 lug. (Adnkronos) – Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, sta subendo crescenti pressioni da parte dei suoi stessi comandanti militari affinché accetti un accordo di cessate il fuoco e ponga fine alla guerra con Israele. Lo riferisce la Cnn, secondo cui sabato scorso si è tenuta una conferenza a porte chiuse alla quale ha partecipato il direttore della Cia, Bill Burns. Sinwar, l’artefice principale del massacro del 7 ottobre in Israele, non è “preoccupato per la sua mortalità”, ma sta subendo pressioni per essere accusato dell’enormità della sofferenza a Gaza, ha affermato Burns nel corso della riunione. L’intelligence statunitense ritiene che Sinwar si nasconda nei tunnel sotto la sua città natale, Khan Younis a Gaza, e sia il decisore chiave per Hamas sull’accettazione o meno di un accordo.

Parlando al ritiro estivo annuale della Allen & Company a Sun Valley, nell?Idaho, Burns ? che per mesi ha condotto trattative febbrili come persona di riferimento dell?amministrazione Biden ? ha affermato che spetta sia al governo israeliano che ad Hamas approfittare di questo momento, a più di nove mesi dall?inizio della guerra, per raggiungere un cessate il fuoco. Secondo il direttore della Cia, la pressione interna che Sinwar sta ora affrontando da due settimane a questa parte, con chiamate dei suoi stessi comandanti senior che sono stanchi di combattere, è del tutto inedita.

