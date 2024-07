Milano: gip, ‘maltrattamenti senza scrupoli da titolare ed educatrici asilo arrestate’

StrettoWeb

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – “I singoli episodi costituiscono una chiara espressione di un complessivo e costante atteggiamento vessatorio, aggressivo ed umiliante, di particolare offensività” nei confronti dei piccoli. Lo scrive il gip di Milano Guido Fanales nel provvedimento con cui ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti della titolare di un asilo nido privato a Vanzago, in provincia di Milano, e di due collaboratrici, educatrici della struttura, tutte ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di maltrattamenti aggravati nei confronti di 35 bambini, di età compresa tra sei mesi e tre anni, ospiti del nido.

Una misura cautelare che nei confronti della titolare si è resa necessaria essendo già sottoposta, in precedenza, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e alla misura interdittiva della sospensione temporanea dell’esercizio della professione fino a fine di gennaio per condotte analoghe, e che nonostante questo “ha continuato a porre in essere soprusi e violenze ai danni dei bambini a lei affidati”.

Il giudice rileva “una spiccata capacità a delinquere e, dunque, l’inadeguatezza di un’eventuale misura meno afflittiva, in quanto insufficiente ad impedire con certezza alle indagate di continuare a porre in essere ulteriori comportamenti lesivi del benessere psico-fisico di ciascun infante. A maggior ragione, si sottolinea che il comportamento vessatorio ai danni delle numerose persone offese non si è fermato nemmeno a seguito del controllo delle forze dell’ordine: da ciò, si evince una spiccata pericolosità sociale. Le stesse hanno agito senza manifestare alcun tipo di scrupolo in merito ale condotte vessatorie ai danni dei minori, alcuni dei quali addirittura di età inferiore al primo anno di vita”.

