Meteo: in Lombardia da domani rovesci e temporali sui rilevi, domenica anche in pianura

Milano, 5 lug. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, il flusso stabile dai quadranti occidentali che ha mantenuto fino ad oggi tempo asciutto e prevalentemente soleggiato tende a ruotare da Sud Ovest, da domani, portando rovesci e temporali sparsi sui rilevi Alpini e Prealpini, possibili anche in pianura domenica.

Il bollettino meteo di Arpa regionale indice per le prossime ore una ventilazione in generale debole, ma con rinforzi associati ai rovesci e temporali. A partire da lunedì persiste un flusso Sud Occidentale sull’arco alpino, ma meno instabile, con temperature in aumento e rovesci pomeridiani sui rilievi, poco probabili in pianura.

